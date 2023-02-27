Экс-жена Кличко в мини-платье засветила ноги во время исполнения чарльстона. Видео

Вместе с 35-летним хореографом и танцовщиком Анджеем Цибисом она станцевала чарльстон.

Егорова вышла на сцену в коротком белом платье и туфлях-штиблетах. Она засветила ноги во время танца.

"Наталья и Анджей показывают сильный чарльстон", – говорится в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Let's Dance (@letsdance)

Егорова 24 февраля публиковала ролик, в котором предстала в объятиях партнера по танцам.

"Мы очень счастливы! Мы благодарны за вашу поддержку! Обещаем и дальше радовать вас своими танцами! Давайте потанцуем", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)