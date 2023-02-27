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27 февраля, 2023
 
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Экс-жена Кличко в мини-платье засветила ноги во время исполнения чарльстона. Видео

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Партнером Егоровой является 35-летний хореограф
Партнером Егоровой является 35-летний хореограф
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии 49-летняя украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 26 февраля в Instagram показала отрывок своего выступления на немецком танцевальном шоу Let's Dance.

Вместе с 35-летним хореографом и танцовщиком Анджеем Цибисом она станцевала чарльстон.

Егорова вышла на сцену в коротком белом платье и туфлях-штиблетах. Она засветила ноги во время танца.

"Наталья и Анджей показывают сильный чарльстон", – говорится в подписи.

Егорова 24 февраля публиковала ролик, в котором предстала в объятиях партнера по танцам.

"Мы очень счастливы! Мы благодарны за вашу поддержку! Обещаем и дальше радовать вас своими танцами! Давайте потанцуем", – написала она.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

О том, что Егорова примет участие в немецком танцевальном шоу Let's Dance на канале RTL, стало известно января 2023 года. В этом же проекте будет принимать участие дочь российской модели Анжелы Ермаковой и немецкого теннисиста Бориса Беккера Анна Ермакова.

Теги: Виталий Кличко, платье, танцы, блогеры, хореограф, блогер, жена, ноги, Наталья Егорова
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