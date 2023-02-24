"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете

Квиткова позировала в черном корсете с желтыми и белыми разводами. Пост она сопроводила эмодзи "конфета".

24 января Квиткова показывала фото в другом черном корсете.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.