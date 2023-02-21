Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам

Цибис является партнером Егоровой по паркету на шоу Let's Dance.

"Мы нуждаемся в вашей помощи! У нашей команды пока нет названия! Как вы думаете, какое название нам подойдет?" – спросила Егорова.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена сидящей на полу рядом с Цибисом. Егорова позировала в лосинах и худи, ее партнер – в футболке и спортивных штанах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)

18 февраля Егорова опубликовала ролик, снятый со сцены шоу.

"Все еще полностью опьянена от вечера! Какое шоу! Я так счастлива быть его частью и очень счастлива со своим партнером по танцам!" – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)