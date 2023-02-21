Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2023
 
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Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам

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Партнеру Егоровой по танцам 35 лет
Партнеру Егоровой по танцам 35 лет
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии 48-летняя украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова, ставшая участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance, 20 февраля в Instagram разместила снимок, на котором она запечатлена вместе с 35-летним хореографом и танцовщиком Анджеем Цибисом.

Цибис является партнером Егоровой по паркету на шоу Let's Dance.

"Мы нуждаемся в вашей помощи! У нашей команды пока нет названия! Как вы думаете, какое название нам подойдет?" – спросила Егорова. 

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена сидящей на полу рядом с Цибисом. Егорова позировала в лосинах и худи, ее партнер – в футболке и спортивных штанах.

18 февраля Егорова опубликовала ролик, снятый со сцены шоу.

"Все еще полностью опьянена от вечера! Какое шоу! Я так счастлива быть его частью и очень счастлива со своим партнером по танцам!" – отметила она. 

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

О том, что Егорова примет участие в немецком танцевальном шоу Let's Dance на канале RTL, стало известно января 2023 года. В этом же проекте будет принимать участие дочь российской модели Анжелы Ермаковой и немецкого теннисиста Бориса Беккера Анна Ермакова.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, шоу, блогеры, модель, хореограф, ролик, жена, Наталья Егорова
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