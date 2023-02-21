Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам

Цибис является партнером Егоровой по паркету на шоу Let's Dance.
"Мы нуждаемся в вашей помощи! У нашей команды пока нет названия! Как вы думаете, какое название нам подойдет?" – спросила Егорова.
Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена сидящей на полу рядом с Цибисом. Егорова позировала в лосинах и худи, ее партнер – в футболке и спортивных штанах.
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18 февраля Егорова опубликовала ролик, снятый со сцены шоу.
"Все еще полностью опьянена от вечера! Какое шоу! Я так счастлива быть его частью и очень счастлива со своим партнером по танцам!" – отметила она.
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Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.
18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.
О том, что Егорова примет участие в немецком танцевальном шоу Let's Dance на канале RTL, стало известно января 2023 года. В этом же проекте будет принимать участие дочь российской модели Анжелы Ермаковой и немецкого теннисиста Бориса Беккера Анна Ермакова.