Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2023
 
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Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй

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Тина Кароль и Уоллис Дэй надели платья от одной марки
Тина Кароль и Уоллис Дэй надели платья от одной марки
Фото: _fantina; wallisday / Instagram

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль разместили коллаж из снимков, на которых запечатлена она и британская актриса Уоллис Дэй.

Знаменитости облачены в платья из прозрачной ткани от украинского бренда Lever Couture. Фасоны идентичны, но есть отличие по тону. Возможно, это связано с освещением во время съемки.

Тина Кароль снималась в этом платье (а также в других от того же бренда) для журнала Vogue. Фото Дэй было сделано на церемонии вручения кинопремии BAFTA.

Ранее похожее платье от Lever Couture, но несколько другого фасона надевала немецкая модель Хайди Клум. Фото она размещала в Instagram 13 декабря 2022 года.

Контекст:

Основательница бренда Lever Couture – украинка Леся Верлингьери. Первая коллеция была создана в 2011 году. Одежду от Lever Couture надевали мировые звезды: Леди Гага, Рита Ора, Джиджи Хадид, Гвинет Пэлтроу, Кэти Перри, Ева Лонгория, Бритни Спирс и Деми Ловато.

Ателье Lever Couture находится в Лос-Анджелесе (США).

Теги: платье, Тина Кароль, мода и красота, актриса, певица, модель, Хайди Клум, фото, одежда, Уоллис Дэй
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