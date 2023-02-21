Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй

Знаменитости облачены в платья из прозрачной ткани от украинского бренда Lever Couture. Фасоны идентичны, но есть отличие по тону. Возможно, это связано с освещением во время съемки.
Тина Кароль снималась в этом платье (а также в других от того же бренда) для журнала Vogue. Фото Дэй было сделано на церемонии вручения кинопремии BAFTA.
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Ранее похожее платье от Lever Couture, но несколько другого фасона надевала немецкая модель Хайди Клум. Фото она размещала в Instagram 13 декабря 2022 года.
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Основательница бренда Lever Couture – украинка Леся Верлингьери. Первая коллеция была создана в 2011 году. Одежду от Lever Couture надевали мировые звезды: Леди Гага, Рита Ора, Джиджи Хадид, Гвинет Пэлтроу, Кэти Перри, Ева Лонгория, Бритни Спирс и Деми Ловато.
Ателье Lever Couture находится в Лос-Анджелесе (США).