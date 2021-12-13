"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность

На заглавном фото артистка позирует на корточках, демонстрируя на камеру промежность. На втором снимке Тина Кароль запечатлена на полу со скрещенными ногами. Для этого снимка артистка переодела боди, отдав предпочтение наряду с длинными рукавами. На третьем фото Тина Кароль позирует лежа, упираясь ногами в стену.

"Новая и соблазнительная коллекция. Нагло сведи с ума каждого. Колготки "Красиво" уже в продаже", – говорится в описании.

"Красивая попка, а колготки я не вижу", – написали поклонники.

"Как-то Тина раскрепостилась в последнее время, прямо сгусток флюидов", – оценили фото пользователи сети.

"Мать родная", – прокомментировали публикацию фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)