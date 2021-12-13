"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность

На заглавном фото артистка позирует на корточках, демонстрируя на камеру промежность. На втором снимке Тина Кароль запечатлена на полу со скрещенными ногами. Для этого снимка артистка переодела боди, отдав предпочтение наряду с длинными рукавами. На третьем фото Тина Кароль позирует лежа, упираясь ногами в стену.
"Новая и соблазнительная коллекция. Нагло сведи с ума каждого. Колготки "Красиво" уже в продаже", – говорится в описании.
"Красивая попка, а колготки я не вижу", – написали поклонники.
"Как-то Тина раскрепостилась в последнее время, прямо сгусток флюидов", – оценили фото пользователи сети.
"Мать родная", – прокомментировали публикацию фолловеры.
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Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В коллаборации с украинскими производителями Тина Кароль презентовала ранее линии одежды – колготки, шапки, платья, обувь.