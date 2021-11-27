"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами

Тина Кароль стала популярной после победы на "Новой волне" в 2005 году Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

На заглавном фото артистка позирует, стоя с широко расставленными ногами, накинув на плечи джинсовую куртку с меховой отделкой.

На другом снимке певица изображена в той же позе, но уже без куртки. Позируя, она прикрыла рукой грудь, а после еще раз сменила позу – артистка села во время съемки на пол и широко развела ноги.

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"Поза ужасная, вульгарная", – отреагировали фолловеры.

"Что с женщинами любовь творит. Практически каждая поза кричит: "Ну возьми меня", – написали пользователи сети.

"Снегурочка на стиле", – оценили образ знаменитости поклонники.