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27 ноября, 2021
 
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"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тина Кароль стала популярной после победы на "Новой волне" в 2005 году
Тина Кароль стала популярной после победы на "Новой волне" в 2005 году
Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 26 ноября опубликовала в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в различных позах в бежевом топе, широких джинсовых брюках с разрезами и меховой окантовкой.

На заглавном фото артистка позирует, стоя с широко расставленными ногами, накинув на плечи джинсовую куртку с меховой отделкой.

На другом снимке певица изображена в той же позе, но уже без куртки. Позируя, она прикрыла рукой грудь, а после еще раз сменила позу – артистка села во время съемки на пол и широко развела ноги.

"Поза ужасная, вульгарная", – отреагировали фолловеры.

"Что с женщинами любовь творит. Практически каждая поза кричит: "Ну возьми меня", – написали пользователи сети.

"Снегурочка на стиле", – оценили образ знаменитости поклонники.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Теги: Тина Кароль, певица
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