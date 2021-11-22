"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра

Артистка позирует на улице, слегка опустив голову.

"Похожа на позднюю [российскую певица Аллу] Пугачеву", – написали фолловеры.

"Тина, ты секси", – отреагировали на фото поклонники.

"Красивая и ножки хорошие", – прокомментировали фото пользователи сети.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Вениамин (2008) – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).