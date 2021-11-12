"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону

Образ она дополнила черными прозрачными колготками с надписями "Скандал" и туфлями-лодочками на шпильках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

"Скандал", – прокомментировал подписчик novikovchonibachi.

10 ноября на этой же странице опубликовали фото певицы в черном кожаном плаще и колготках. Она позировала сидя, забросив одну ногу на другую, засветив промежность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

'"Секси", – прокомментировал подписчик dimavolkov655.