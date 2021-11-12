"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону

Образ она дополнила черными прозрачными колготками с надписями "Скандал" и туфлями-лодочками на шпильках.
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"Скандал", – прокомментировал подписчик novikovchonibachi.
10 ноября на этой же странице опубликовали фото певицы в черном кожаном плаще и колготках. Она позировала сидя, забросив одну ногу на другую, засветив промежность.
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'"Секси", – прокомментировал подписчик dimavolkov655.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.