"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину

Женщина на картине запечатлена у окна. Она абсолютно голая.
"Текущее фото. Всем всего!" – написал Тарзан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
''Так это же не Наташа", – прокомментировал подписчик _____cherep_____.
"Низ пока не очень", – отметила mariyuv.
"Я низом еще не занимался", – ответил Тарзан.
Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.
Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.
В сентябре 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.