"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину

Тарзан: Текущее фото. Всем всего! Фото: tarzan___official / Instagram

Женщина на картине запечатлена у окна. Она абсолютно голая.

"Текущее фото. Всем всего!" – написал Тарзан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

''Так это же не Наташа", – прокомментировал подписчик _____cherep_____.

"Низ пока не очень", – отметила mariyuv.

"Я низом еще не занимался", – ответил Тарзан.