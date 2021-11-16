"И я бы такого подцепила", "Хороши". Тина Кароль снялась в обнимку с коллегой в откровенном наряде без бюстгальтера

Во время съемки артистка была одета в белое платье с глубоким декольте и треугольным вырезом на животе, обнажающим голую грудь. Ее образ дополнила накидка в тон. Джохадзе позировал в кадре в белых брюках и рубашке, надетой на черный гольф.

"Эх, были бы у меня деньги, и я бы такого подцепила", – прокомментировала фото одна из подписчиц.

"Хороши", – оценили снимок фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANRI * (@anrijokhadze)