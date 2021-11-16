"И я бы такого подцепила", "Хороши". Тина Кароль снялась в обнимку с коллегой в откровенном наряде без бюстгальтера

Во время съемки артистка была одета в белое платье с глубоким декольте и треугольным вырезом на животе, обнажающим голую грудь. Ее образ дополнила накидка в тон. Джохадзе позировал в кадре в белых брюках и рубашке, надетой на черный гольф.
"Эх, были бы у меня деньги, и я бы такого подцепила", – прокомментировала фото одна из подписчиц.
"Хороши", – оценили снимок фолловеры.
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Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Тина Кароль воспитывает сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).
15 ноября 2021 года певица выступила в эфире грузинского шоу "Танцы со звездами".
Джохадзе в 2012 году представлял Грузию на "Евровидении".