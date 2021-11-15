"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"

Певица и ведущий позируют на фото на фоне построенных на горе коттеджей. Во время съемки певица была в белом пушистом пальто.

"Добро пожаловать в Грузию! Очень рад, что ты сумела навестить нашу прекрасную страну, я и наши зрители с нетерпением ждем твоего выступления на сцене "Танцев со звездами", – написал он.

"Почему вы не вместе? Прекрасная пара", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Красивые какие", – оценили совместное фото знаменитостей подписчики.

В Instagram Stories Макацария также разместил фрагмент интервью, которое записал с певицей во время ее визита в Грузию, а также показал, как она репетировала песню на украинском языке из своего репертуара.

На странице артистки в Facebook отмечается, что эфир танцевального грузинского шоу с ее участием состоится 15 ноября в 20.00 по киевскому времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)