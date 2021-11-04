  "Я маленькая девочка, замуж выхожу". Тину Кароль сильно рассмешила фраза о свадьбе. Видео

Одним из вопросов стала просьба прочитать четверостишие.

"Я маленькая девочка, я в школу не хожу, купите мне сандалики, я замуж выхожу", – продекламировала певица и громко рассмеялась.

"Анонс, анонс. Тина выходит замуж. Лучше не придумаешь", – прокомментировал кто-то за кадром.

"Литератор еще тот", – отсмеявшись, заявила Тина Кароль.

Этот фрагмент можно посмотреть на видео начиная с 3.30 минуты.

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Видео: Тіна Кароль / YouTube