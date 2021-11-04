  "Я маленькая девочка, замуж выхожу". Тину Кароль сильно рассмешила фраза о свадьбе. Видео

Одним из вопросов стала просьба прочитать четверостишие.
"Я маленькая девочка, я в школу не хожу, купите мне сандалики, я замуж выхожу", – продекламировала певица и громко рассмеялась.
"Анонс, анонс. Тина выходит замуж. Лучше не придумаешь", – прокомментировал кто-то за кадром.
"Литератор еще тот", – отсмеявшись, заявила Тина Кароль.
Этот фрагмент можно посмотреть на видео начиная с 3.30 минуты.
Тина Кароль воспитывает сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).
Летом 2021 года Тина Кароль призналась, что уже мысленно представляет, какой будет ее дочь. "Я думаю, как для себя организовать этот вопрос. Пока я вижу ее маленькой. Я не вижу ее взрослой еще в своей голове", – рассказала тогда певица. В ноябре артистка заявила, что Вениамин ревнует ее к будущему материнству.