  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре

"Какие вопросы Вениамина ставят тебя в угол?" – спросила у певицы ведущая проекта Катя Осадчая.

"А это от кого ты собираешься [рожать] сестричку? А это от кого?" – процитировала слова сына Тина Кароль.

Она подчеркнула, что сын сильно ревнует ее к мужчинам.

"Я мужчина в доме", – резюмировала артистка.

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Видео: Світське життя / YouTube