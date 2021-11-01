Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2021
 
Новости

Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Вениамин единственный ребенок Тины Кароль
Вениамин – единственный ребенок Тины Кароль
Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Украинская певица Тина Кароль в программе "Світське життя", которая 30 октября вышла на канале "1+1", призналась, что сын Вениамин ревнует ее к возможному будущему материнству.

"Какие вопросы Вениамина ставят тебя в угол?" – спросила у певицы ведущая проекта Катя Осадчая.

"А это от кого ты собираешься [рожать] сестричку? А это от кого?" – процитировала слова сына Тина Кароль.

Она подчеркнула, что сын сильно ревнует ее к мужчинам.

"Я мужчина в доме", – резюмировала артистка.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Тина Кароль воспитывает сына сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Летом 2021 года Тина Кароль призналась, что уже мысленно представляет, какой будет ее дочь. "Я думаю, как для себя организовать этот вопрос. Пока я вижу ее маленькой. Я не вижу ее взрослой еще в своей голове", – рассказала тогда певица.

Теги: дети, Тина Кароль, семья, Вениамин Огир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Елена ПОСКАННАЯ
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Российский рэпер Oxxxymiron презентовал клип на новый трек. В нем показан компромат, которого он стеснялся 10 лет
  Российский рэпер Oxxxymiron презентовал клип на новый трек. В нем показан компромат, которого он стеснялся 10 лет
  Продюсеры "Танцев со звездами" объявили новые правила для участников следующего сезона
  Продюсеры "Танцев со звездами" объявили новые правила для участников следующего сезона
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
  "Козел!" Притула сделал заявление о своем троекратном отцовстве
  "Козел!" Притула сделал заявление о своем троекратном отцовстве
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами"
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами"
Гордон спел в домашнем караоке для жены и детей. Видео
Гордон спел в домашнем караоке для жены и детей. Видео
"Сучка!", "Огонь". Рианна показала тело в сексуальном белье
"Сучка!", "Огонь". Рианна показала тело в сексуальном белье
  "Это только начало". Солистка Kazka Зарицкая похудела на 20 кг
  "Это только начало". Солистка Kazka Зарицкая похудела на 20 кг
  "Сучка ты". Полякова во время съемки ударила Ефросинину в плечо. Видео
  "Сучка ты". Полякова во время съемки ударила Ефросинину в плечо. Видео
"Хорошая девочка". Дорофеева оголилась перед камерой
"Хорошая девочка". Дорофеева оголилась перед камерой
  Горбунов: Melovin пережил предательство Гвоздевой. Он достойно ей ответил. Браво
  Горбунов: Melovin пережил предательство Гвоздевой. Он достойно ей ответил. Браво
"Бедная пися". Волочкова в крошечных плавках села на поперечный шпагат
"Бедная пися". Волочкова в крошечных плавках села на поперечный шпагат
  "Группа не готова к сотрудничеству". Солистка Go-A рассказала, почему не состоится премьера дуэтной песни с Måneskin
  "Группа не готова к сотрудничеству". Солистка Go-A рассказала, почему не состоится премьера дуэтной песни с Måneskin
"Шикарная женщина", "Украинская Джулия Робертс". 39-летняя Мейхер показала лицо крупным планом
"Шикарная женщина", "Украинская Джулия Робертс". 39-летняя Мейхер показала лицо крупным планом
  "Это ж как у тебя дома ужасно, что ты в резиновых тапках ходишь". Притула прокомментировал образ Никитюк
  "Это ж как у тебя дома ужасно, что ты в резиновых тапках ходишь". Притула прокомментировал образ Никитюк
"Кокосы", "Мамочка! Секси". 52-летняя Лопес выставила грудь в голом бюстгальтере
"Кокосы", "Мамочка! Секси". 52-летняя Лопес выставила грудь в голом бюстгальтере
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS