  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре

"Какие вопросы Вениамина ставят тебя в угол?" – спросила у певицы ведущая проекта Катя Осадчая.
"А это от кого ты собираешься [рожать] сестричку? А это от кого?" – процитировала слова сына Тина Кароль.
Она подчеркнула, что сын сильно ревнует ее к мужчинам.
"Я мужчина в доме", – резюмировала артистка.
Тина Кароль воспитывает сына сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).
Летом 2021 года Тина Кароль призналась, что уже мысленно представляет, какой будет ее дочь. "Я думаю, как для себя организовать этот вопрос. Пока я вижу ее маленькой. Я не вижу ее взрослой еще в своей голове", – рассказала тогда певица.