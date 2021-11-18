"Мой босс Веня". Тина Кароль прилетела на день рождения сына в Великобританию. Фото

Это фото также обнародовано на официальной странице Кароль в Facebook. Певица позирует в кадре в обтягивающих брюках, футболке с принтом на английском языке "Мой босс Веня" и в распахнутой куртке, а ее сын во время съемки был одет в костюм-тройку.
"Сегодня сын Тины Кароль Вениамин отмечает день рождения. Певица прилетела в Великобританию, чтобы поздравить наследника", – прокомментировала фото пресс-служба артистки.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Вениамин (2008) – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).