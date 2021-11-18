"Мой босс Веня". Тина Кароль прилетела на день рождения сына в Великобританию. Фото

Это фото также обнародовано на официальной странице Кароль в Facebook. Певица позирует в кадре в обтягивающих брюках, футболке с принтом на английском языке "Мой босс Веня" и в распахнутой куртке, а ее сын во время съемки был одет в костюм-тройку.

"Сегодня сын Тины Кароль Вениамин отмечает день рождения. Певица прилетела в Великобританию, чтобы поздравить наследника", – прокомментировала фото пресс-служба артистки.