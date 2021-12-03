"Какая киска". "Опасная женщина". Тина Кароль показала голую грудь со жвачкой во рту

Тина Кароль: Это будет очень hot Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Певица появляется в кадре сперва в черном мини-платье с декольте, вращая на пальце украшение, а затем ее лицо показано крупным планом – артистка уже в другом наряде с асимметричным вырезом на груди, исключающим наличие бюстгальтера, губами выдувает пузырь из жвачки.

"Сохраняйте дату – 7 декабря – и следите за новостями", – говорится в публикации.

"Это будет очень hot", – сообщила в комментариях артистка, не уточнив, о чем идет речь.

"И это народная артистка Украины. Тина, остановись", – написали пользователи сети.

"Опасная женщина", – на английском отреагировали фолловеры.

"Какая киска", – прокомментировали видео поклонники.

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