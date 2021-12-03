"Какая киска". "Опасная женщина". Тина Кароль показала голую грудь со жвачкой во рту

Певица появляется в кадре сперва в черном мини-платье с декольте, вращая на пальце украшение, а затем ее лицо показано крупным планом – артистка уже в другом наряде с асимметричным вырезом на груди, исключающим наличие бюстгальтера, губами выдувает пузырь из жвачки.
"Сохраняйте дату – 7 декабря – и следите за новостями", – говорится в публикации.
"Это будет очень hot", – сообщила в комментариях артистка, не уточнив, о чем идет речь.
"И это народная артистка Украины. Тина, остановись", – написали пользователи сети.
"Опасная женщина", – на английском отреагировали фолловеры.
"Какая киска", – прокомментировали видео поклонники.
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Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.