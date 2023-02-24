Дорофеева снялась с разведенными ногами и попрыгала на диване. Видео

Дорофеева: Меняться, всегда быть в движении Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Певица позировала в розовом спортивном костюме и белых кроссовках. Она снялась сидящей на стуле с разведенными ногами, а также попрыгала на диване.

"Меняться, всегда быть в движении", – написала она.

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В январе певица стала также амбассадором немецкого модного бренда Hugo Boss.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)