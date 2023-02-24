Дорофеева снялась с разведенными ногами и попрыгала на диване. Видео

Певица позировала в розовом спортивном костюме и белых кроссовках. Она снялась сидящей на стуле с разведенными ногами, а также попрыгала на диване.
"Меняться, всегда быть в движении", – написала она.
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В январе певица стала также амбассадором немецкого модного бренда Hugo Boss.
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Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.