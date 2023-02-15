Рианна вместе с мужем и девятимесячным сыном снялась для Vogue. Фото

Фото, на котором она запечатлена вместе с гражданским мужем, американским рэпером Asap Rocky и их девятимесячным сыном, артистка разместила на своей странице в Instagram 15 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri)

На странице редакции в Instagram опубликованы и другие фото артистки. На одном из них певица запечатлена вместе со своим сыном на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от British Vogue (@britishvogue)