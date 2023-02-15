Рианна вместе с мужем и девятимесячным сыном снялась для Vogue. Фото

Фото, на котором она запечатлена вместе с гражданским мужем, американским рэпером Asap Rocky и их девятимесячным сыном, артистка разместила на своей странице в Instagram 15 февраля.
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На странице редакции в Instagram опубликованы и другие фото артистки. На одном из них певица запечатлена вместе со своим сыном на руках.
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Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
Свой последний альбом под названием Anti Рианна выпустила в 2016 году. Осенью 2022 года певица после шестилетней паузы выпустила клип на песню Lift Me Up. Композиция стала саундтреком к блокбастеру Marvel "Ваканда навсегда", который является сиквелом "Черной Пантеры".
13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. 13 февраля 2023 года стало известно, что Рианна и ее бойфренд Asap Rocky вскоре станут родителями во второй раз – певица продемонстрировала округлившийся живот во время своего выступления на Супербоул 2023.