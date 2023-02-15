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15 февраля, 2023
 
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"Кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили". Анатолий Анатолич показал свой дом. Фото

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Анатолий Анатолич о своем доме: Мы действительно его любим
Анатолий Анатолич о своем доме: Мы действительно его любим
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий Анатолий Анатолич восемь лет назад купил дом, в котором до полномасштабного вторжения РФ в Украину жил вместе с женой, основательницей продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika Юлией Бойко и тремя детьми. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано 15 февраля на YouTube-канале "Зірковий". Запись интервью проходила в доме ведущего.

"Мы заехали сюда в 2015 году. После 2014 года кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили. Мы даже здесь ничего не меняли. Тут не очень современный – я бы сказал, классический – ремонт, но он такой  уютный. Мы действительно его любим", – рассказал Анатолий Анатолич.

Фото: anatoliyanatolich / Instagram
Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Во время съемки актер признался, что его любимым местом в доме является терраса. 

"Но сейчас она абсолютно не приспособлена к жизни  она холодная. Тут обычно у нас друзья собирались, я обжал здесь сидеть, работать. Если семья в доме, то я здесь мог сам спрятаться", – рассказал ведущий.

Скриншот: Зірковий / YouTube
Скриншот: Зірковий / YouTube

Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко воспитывают двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). Летом 2021 года у них родился сын Нил.

Спустя месяц после нападения РФ на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию.

1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат".

В конце января 2023 года жена ведущего сообщила, что в марте возвращается с детьми в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: семья, Анатолий Анатолич
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