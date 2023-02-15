"Кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили". Анатолий Анатолич показал свой дом. Фото

"Мы заехали сюда в 2015 году. После 2014 года кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили. Мы даже здесь ничего не меняли. Тут не очень современный – я бы сказал, классический – ремонт, но он такой – уютный. Мы действительно его любим", – рассказал Анатолий Анатолич.
Во время съемки актер признался, что его любимым местом в доме является терраса.
"Но сейчас она абсолютно не приспособлена к жизни – она холодная. Тут обычно у нас друзья собирались, я обжал здесь сидеть, работать. Если семья в доме, то я здесь мог сам спрятаться", – рассказал ведущий.
Анатолий Анатолич и Юлия Бойко воспитывают двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). Летом 2021 года у них родился сын Нил.
Спустя месяц после нападения РФ на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию.
1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат".
В конце января 2023 года жена ведущего сообщила, что в марте возвращается с детьми в Украину.