"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы

Она разместила фото авиабилета, который куплен на 2 марта.

"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе. Мы уезжали ради детей, а теперь ради них возвращаемся. "Дом" – лучшее слово на Земле", – написала она.

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Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко воспитывают двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

Спустя месяц после нападения РФ на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию.

1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат".