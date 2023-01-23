Бульвар Шоубиз
 
23 января, 2023
 
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"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы

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Анатолий Анатолич и Бойко воспитывают троих детей
Анатолий Анатолич и Бойко воспитывают троих детей
Фото: yulattt / Instagram

Проживающая во Франции жена украинского ведущего Анатолия Анатолича, основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika Юлия Бойко 23 января в Instagram сообщила, что возвращается с детьми в Украину.

Она разместила фото авиабилета, который куплен на 2 марта.

"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе. Мы уезжали ради детей, а теперь ради них возвращаемся. "Дом" – лучшее слово на Земле", – написала она.

Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко воспитывают двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

Спустя месяц после нападения РФ на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию.

1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат".

Теги: Франция, война России против Украины, Анатолий Анатолич, Юлия Бойко
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