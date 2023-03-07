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07 марта, 2023
 
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"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин показал эксклюзивное видео
Галкин показал эксклюзивное видео
Фото: maxgalkinru / Instagram

46-летний российский шоумен Максим Галкин, проживающий в Израиле, 7 марта в Instagram поделился роликом, который был снят в 2012 году во время застолья по случаю его дня рождения.

"Вчера, 6 марта, был день рождения [сатирика] Михаила Жванецкого. Михал Михалыча не хватает. Большой писатель, большой друг наш. Впервые публикую эту запись. Снято у нас дома на моем дне рождения в 2012-м. Читает в удовольствие, мы все внимаем. Часто так собирались. Из ушедших, кроме Жванецкого, за столом – [режиссер] Галина Борисовна Волчек. Ее тоже очень не хватает. Но вот запись осталась. Светлая память", – написал Галкин.

В ролике Жванецкий читает авторскую миниатюру о человеке, живущем в авторитарном государстве. По сюжету, уснув, он не хочет просыпаться, так как во сне видит себя самого правителем.

"Проснусь. Зачем мне это нужно? Взял во сне еще снотворного и продолжал с восторгом: замок-кости-дама-корсет-чулки-кальсоны-ремни-шпага-башмаки. Грызу. Опять кто-то присоединился. Грызем вдвоем, вином из кубка запиваем. Грубо, сильно, много, без электричества. Все новости хорошие: убили, отравили, крестьяне взбунтовались, предал дядя, откололся брат, восстало графство. Кто-то плохо отозвался о моем правлении. Представляешь, сука? Казнил. Нормально все. Нормально – значит, хорошо", – отметил Жванецкий.

В тексте можно узнать черты агрессивной политики РФ.

"И пишут обо мне поэты, и демократией не пахнет, и я силен и молод, так как жил недолго. И милостив. Пойду в поход, приду, опять приду. Присоединю кусок: что-то для себя, что-то для народа", – продекламировал сатирик.

Контекст:

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года, ему было 86 лет. О причинах смерти публично не сообщалось. За месяц до этого сатирик ушел со сцены и прекратил концертную деятельность в силу возраста, но продолжал писать.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он более 50 лет выступал на эстраде с авторскими сатирическими произведениями. Жванецкий – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов, автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последние годы сатирик вместе с женой Натальей и сыном Дмитрием жил в Москве.

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.

Теги: Россия, Михаил Жванецкий, Максим Галкин, сатирик, ролик, шоумен
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