"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе

Галкин сообщил, что 23 марта выступит в Милане, а 25-го – в Риме.

"Солнце сверкает", – добавил он.

В ролике Галкин предстал в серо-голубой футболке с белым кантом. Можно заметить, что волосы шоумена стали светлее.

За четыре дня до этого, а именно 26 февраля, Галкин публиковал ролик, снятый на концерте латвийской певицы Лаймы Вайкуле. На видео тон волос Галкина заметно темнее.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль.

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле. Шоумен выступает в разных странах мира.