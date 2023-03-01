Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине

"Ушла за небосклон моя бабушка", – написала певица.
Соловий обнародовала архивный снимок своей бабушки.
"Она тоже писала песни и передала это умение мне. Моя красавица", – написала певица.
27 февраля Соловий сообщила, что сорвала голос во время выступлений в Чехии и Германии, в связи с чем переносит концертный тур по Украине. Даты концертов в украинских городах она пока не назвала.
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Кристина Соловий родилась 17 января 1993 года в Дрогобыче Львовской области в семье музыкантов.
Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Артистка стала известной после участия в шоу "Голос країни" на "1+1" в 2013 году. В дискографии исполнительницы три альбома – "Жива вода", "Любий друг" и Rosa Ventorum I.
Соловий в феврале выступала с туром "Українська лють" по городам Германии и Чехии. Ее концерты в Украине были запланированы на март.