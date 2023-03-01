Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине

"Ушла за небосклон моя бабушка", – написала певица.





Фото: soloviyka / Instagram

Соловий обнародовала архивный снимок своей бабушки.

"Она тоже писала песни и передала это умение мне. Моя красавица", – написала певица.





Фото: soloviyka / Instagram

27 февраля Соловий сообщила, что сорвала голос во время выступлений в Чехии и Германии, в связи с чем переносит концертный тур по Украине. Даты концертов в украинских городах она пока не назвала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Христина Соловіи * (@soloviyka)