Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
Новости

Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Соловий: Ушла за небосклон моя бабушка
Соловий: Ушла за небосклон моя бабушка
Фото: soloviyka / Instagram

Украинская певица Кристина Соловий на своей странице в Instagram 28 февраля сообщила о смерти бабушки.

"Ушла за небосклон моя бабушка", – написала певица.


Фото: soloviyka / Instagram

Фото: soloviyka / Instagram

Соловий обнародовала архивный снимок своей бабушки.

"Она тоже писала песни и передала это умение мне. Моя красавица", – написала певица.


Фото: soloviyka / Instagram

Фото: soloviyka / Instagram

27 февраля Соловий сообщила, что сорвала голос во время выступлений в Чехии и Германии, в связи с чем переносит концертный тур по Украине. Даты концертов в украинских городах она пока не назвала.

Контекст:

Кристина Соловий родилась 17 января 1993 года в Дрогобыче Львовской области в семье музыкантов.

Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. 

Артистка стала известной после участия в шоу "Голос країни" на "1+1" в 2013 году. В дискографии исполнительницы три альбома – "Жива вода", "Любий друг" и Rosa Ventorum I. 

Соловий в феврале выступала с туром "Українська лють" по городам Германии и Чехии. Ее концерты в Украине были запланированы на март.

Теги: Украина, смерть, концерт, архив, певица, Кристина Соловий, бабушка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
Дмитрий ГОРДОН
Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" собирает боксы с вещами первой необходимости для вернувшихся из российского плена бойцов
Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" собирает боксы с вещами первой необходимости для вернувшихся из российского плена бойцов
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Галина ГРИШИНА
"Старость не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
"Старость – не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после
"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе
"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе
Белуччи показала, как наносит блеск на губы
Белуччи показала, как наносит блеск на губы
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Галина ГРИШИНА
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
Галина ГРИШИНА
Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото
Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона, Хазанавичуса и таинственного Бэнкси. Семь самых значимых событий февраля
  "Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона, Хазанавичуса и таинственного Бэнкси. Семь самых значимых событий февраля
Галина ГРИШИНА
Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения..." Но она же не сказала этого до сих пор
Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения..." Но она же не сказала этого до сих пор
Галина ГРИШИНА
  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео
  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 