Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко

В заявлении говорится, что после переговоров с управляющей компанией певицы было принято решение отменить выступление "из соображений безопасности". Концерт был запланирован на 5 марта в Национальном концерт-холле в столице Тайваня Тайбэе.
На сайте Operawire, который освещает события в мире оперного искусства, сообщается, что Министерство культуры Тайваня, комментируя возможное выступление Нетребко, заявило, что позиция их страны в отношении Украины "не допускает двусмысленности", и посоветовало руководству оркестра решить проблему "надлежащим образом".
Корейско-украинский активист Александр Шин в своем Twitter отреагировал на отмену концерта Нетребко.
"Тайванский национальный симфонический оркестр и Тайвань в очередной раз решили встать на сторону Украины, твердо противостоя российской агрессии и ее виновникам. Я искренне горжусь тем, что живу в этой стране. Спасибо, Тайвань", – написал он.
UPDATE: the concert was cancelled!— Olek * (@olekshyn) February 28, 2023
NSO, and Taiwan once again chose to stand with Ukraine, stand firmly against Russian aggression and its perpetrators, and alleviate by all means the pain of the Ukrainian people. I am truly proud to live in this country. Thank you, Taiwan * *
3 марта 2022 года Нетребко была уволена из Метрополитен-опера из-за того, что "не отказалась от своей публичной поддержки президента РФ Владимира Путина, пока он ведет войну с Украиной".
30 марта артистка заявила, что осуждает нападение РФ на Украину. "Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы", – написала она.
После этого Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет ранее запланированные концерты Нетребко. "Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба родины", – объяснили в театре причины отмены выступлений.
В конце мая стало известно, что театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с Нетребко.