Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко

В заявлении говорится, что после переговоров с управляющей компанией певицы было принято решение отменить выступление "из соображений безопасности". Концерт был запланирован на 5 марта в Национальном концерт-холле в столице Тайваня Тайбэе.

На сайте Operawire, который освещает события в мире оперного искусства, сообщается, что Министерство культуры Тайваня, комментируя возможное выступление Нетребко, заявило, что позиция их страны в отношении Украины "не допускает двусмысленности", и посоветовало руководству оркестра решить проблему "надлежащим образом".

Корейско-украинский активист Александр Шин в своем Twitter отреагировал на отмену концерта Нетребко.

"Тайванский национальный симфонический оркестр и Тайвань в очередной раз решили встать на сторону Украины, твердо противостоя российской агрессии и ее виновникам. Я искренне горжусь тем, что живу в этой стране. Спасибо, Тайвань", – написал он.

UPDATE: the concert was cancelled!



NSO, and Taiwan once again chose to stand with Ukraine, stand firmly against Russian aggression and its perpetrators, and alleviate by all means the pain of the Ukrainian people. I am truly proud to live in this country. Thank you, Taiwan * ‍ * — Olek * (@olekshyn) February 28, 2023



