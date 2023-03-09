Тринчер с букетом прогулялась по городу. Подписчики заметили, что она потеряла тюльпан

Тринчер предстала в длинном красном пальто и с охапкой желтых и голубых тюльпанов в руках.

"С днем нашей женской силы, девочки", – написала она.

Подписчики заметили, что из букета певицы выпал один тюльпан.

"Подними тюльпан", – написал kostyakotdovgopol.

"Тюльпан упал. Невероятно красивая", – отметила maistrenko2601.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.