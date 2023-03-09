Новая избранница Остапчука показала кольцо стоимостью $1830, которое получила на 8 Марта

Полтавская сняла подарки на постели цвета бордо. Вероятно, она получила подарки утром, еще не встав с постели.

Стоимость такого кольца на сайте Cartier составляет $1830

Контекст:

О том, что Полтавская состоит в отношениях с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком, в декабре 2022 года заявили TikTok-блогер Юлия Тимошенко и травести-дива Монро.

В конце октября Остапчук развелся со своей второй женой, нотариусом Кристиной Остапчук.

Ранее телеведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

22 февраля 2023 года Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей, но никаких официальных заявлений не делал.