56-летняя Хайек показала архивное фото, на котором демонстрирует растяжку в прыжке

Она запечатлена в прыжке, демонстрируя растяжку.
"В этот Международный женский день давайте бросим себе вызов оглянуться назад и подумать о женщинах, которыми мы были раньше, о женщинах, которыми мы являемся сегодня. Опубликуйте свою фотографию в молодости или распечатайте ее и прикрепите к зеркалу в ванной. Напишите [той женщине], как далеко вы продвинулись и как она теперь будет гордиться собой. Давайте используем это время, чтобы поощрять и расширять возможности друг друга". – написала актриса.
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Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".