56-летняя Хайек показала архивное фото, на котором демонстрирует растяжку в прыжке

Она запечатлена в прыжке, демонстрируя растяжку.

"В этот Международный женский день давайте бросим себе вызов оглянуться назад и подумать о женщинах, которыми мы были раньше, о женщинах, которыми мы являемся сегодня. Опубликуйте свою фотографию в молодости или распечатайте ее и прикрепите к зеркалу в ванной. Напишите [той женщине], как далеко вы продвинулись и как она теперь будет гордиться собой. Давайте используем это время, чтобы поощрять и расширять возможности друг друга". – написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)