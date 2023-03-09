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09 марта, 2023
 
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56-летняя Хайек показала архивное фото, на котором демонстрирует растяжку в прыжке

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Хайек показала фото из личного архива
Хайек показала фото из личного архива
Фото: salmahayek / Instagram

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 8 марта в Instagram опубликовала свое детское фото.

Она запечатлена в прыжке, демонстрируя растяжку.

"В этот Международный женский день давайте бросим себе вызов оглянуться назад и подумать о женщинах, которыми мы были раньше, о женщинах, которыми мы являемся сегодня. Опубликуйте свою фотографию в молодости или распечатайте ее и прикрепите к зеркалу в ванной. Напишите [той женщине], как далеко вы продвинулись и как она теперь будет гордиться собой. Давайте используем это время, чтобы поощрять и расширять возможности друг друга". – написала актриса.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".

Теги: растяжка, Сальма Хайек, женщины, актриса, фото
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