"Женский подвиг – особенный". Зеленская в ОАЭ получила награду "Факел свободы" по случаю Международного женского дня

Зеленская: Это вы – факел нашей свободы. Вы – Украина. Спасибо за все! Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Факел свободы" (Torch of Freedom) – награда от форума Forbes 30/50, который проходит сейчас в ОАЭ к Международному женскому дню. Имела честь получить это отличие – для всех украинских женщин. Всех, кто сейчас воюет, защищает, волонтерит, донатит, заботится, выполняет свою работу, чтобы приблизить победу. Женский подвиг в этом противостоянии особенный, потому что он многогранен: женщины вносят свой вклад повсеместно, от армии до мест эвакуации, от тыла до фронта", – написала Зеленская.

Первая леди отметила, что имеет единственное желание: чтобы вместе с победой Украины те, кто далеко, смогли как можно скорее вернуться; те, кто рискует, – уцелели; чтобы раненые и травмированные восстановились и нашли силы; чтобы разделенные семьи снова смогли обняться и больше не разлучаться.

"Это вы – факел нашей свободы. Вы – Украина. Спасибо за все!" – добавила она.

Ця нагорода – для всіх українських жінок. Хто воює чи волонтерить, хто далеко чи близько. Велика честь – від їхнього імені отримати «Смолоскип свободи» на форумі @Forbes 30/50. Наші жінки і є незгасні смолоскипи волі, світла, завзяття. Пишаємось і дякуємо. Ви – це Україна. * pic.twitter.com/0hVkNGvq6K — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) March 8, 2023

Зеленская сначала выступила виртуально, а затем вечером получила награду "Факел свободы". Выступающие обсуждали свой опыт в качестве женщин и призывали друг друга наставлять больше женщин на пути к успеху. Об этом сообщило издание Gulf News

На мероприятии также присутствовали государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рима Аль Хашими, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, актриса и главный креативный директор The Honest Company Джессика Альба, лауреат премии "Эмми", актриса и писательница Кэтрин О'Хара, американская балерина Мисти Коупленд, эмиратская гонщица Формулы-1 Амна Аль Кубайси и эмиратская фигуристка Захра Лари.

Женщины рассказали о том, как добились успеха – каждая в своей отрасли.

Ведущей саммита стала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она также выступила модератором и вручила награды в честь Международного женского дня.

Как отметило агентство AP, Зеленская рассказала историю о школьной учительнице, которая до сих пор проводит уроки своим учениками по видеосвязи с заснеженной улицы, несмотря на отсутствие электричества и интернета, упомянула о 30-летней женщине-санитаре, погибшей во время боев под Бахмутом на востоке страны. Первая леди добавила, что украинские женщины и мужчины так быстро адаптируются, что враги Украины не успевают придумывать новые вызовы.