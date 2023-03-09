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09 марта, 2023
 
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"Женский подвиг – особенный". Зеленская в ОАЭ получила награду "Факел свободы" по случаю Международного женского дня

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленская: Это вы факел нашей свободы. Вы Украина. Спасибо за все!
Зеленская: Это вы – факел нашей свободы. Вы – Украина. Спасибо за все!
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты встретилась с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Об этом она сообщила 8 марта в Twitter.

"Факел свободы" (Torch of Freedom) – награда от форума Forbes 30/50, который проходит сейчас в ОАЭ к Международному женскому дню. Имела честь получить это отличие – для всех украинских женщин. Всех, кто сейчас воюет, защищает, волонтерит, донатит, заботится, выполняет свою работу, чтобы приблизить победу. Женский подвиг в этом противостоянии особенный, потому что он многогранен: женщины вносят свой вклад повсеместно, от армии до мест эвакуации, от тыла до фронта", – написала Зеленская.

Первая леди отметила, что имеет единственное желание: чтобы вместе с победой Украины те, кто далеко, смогли как можно скорее вернуться; те, кто рискует, – уцелели; чтобы раненые и травмированные восстановились и нашли силы; чтобы разделенные семьи снова смогли обняться и больше не разлучаться.

"Это вы – факел нашей свободы. Вы – Украина. Спасибо за все!" – добавила она.

Зеленская сначала выступила виртуально, а затем вечером получила награду "Факел свободы". Выступающие обсуждали свой опыт в качестве женщин и призывали друг друга наставлять больше женщин на пути к успеху. Об этом сообщило издание Gulf News

На мероприятии также присутствовали  государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рима Аль Хашими, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, актриса и главный креативный директор The Honest Company Джессика Альба, лауреат премии "Эмми", актриса и писательница Кэтрин О'Хара, американская балерина Мисти Коупленд, эмиратская гонщица Формулы-1 Амна Аль Кубайси и эмиратская фигуристка Захра Лари.

Женщины рассказали о том, как добились успеха – каждая в своей отрасли.

Ведущей саммита стала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она также выступила модератором и вручила награды в честь Международного женского дня.

Как отметило агентство AP, Зеленская рассказала историю о школьной учительнице, которая до сих пор проводит уроки своим учениками по видеосвязи с заснеженной улицы, несмотря на отсутствие электричества и интернета, упомянула о 30-летней женщине-санитаре, погибшей во время боев под Бахмутом на востоке страны. Первая леди добавила, что украинские женщины и мужчины так быстро адаптируются, что враги Украины не успевают придумывать новые вызовы.

Контекст:

Премия "Факел свободы" организована Департаментом культуры и туризма Абу-Даби. Она посвящена обсуждению того, что заставляет женщин добиваться успеха, и раскрывает использование ими ресурсов для преодоления препятствий. 

Четырехдневный саммит по случаю Международного женского дня продлится до 10 марта. На мероприятиях в рамках саммита главной темой является необходимость наставничества среди женщин, сотрудничество и внедрение инноваций.

Теги: Украина, ОАЭ, Хиллари Клинтон, волонтеры, видео, Владимир Зеленский, саммит, Абу-Даби, женщины, Джессика Альба, актриса, балерина, визит, награда, Малала Юсуфзай, Елена Зеленская, мужчины
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