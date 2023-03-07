Зеленская встретилась с президентом ОАЭ, поблагодарила за помощь украинцам. Тот пообещал $4 млн для Украины

"Сегодня во время встречи с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном была возможность лично поблагодарить его и эмиратский народ за чрезвычайно важную и ценную гуманитарную помощь, оказанную украинцам в тяжелые времена отражения российской агрессии", – написала Зеленская.
Она отметила, что ОАЭ поддержали проукраинские резолюции ООН, в том числе и направленную на продвижение формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Представила [в ОАЭ] проект своего Фонда Елены Зеленской по постройке безопасных помещений для детских домов семейного типа: десятки таких семей потеряли жилье из-за войны. Была рада услышать, что ОАЭ присоединятся к нашей инициативе", – объяснила первая леди Украины.
По ее словам, она также пригласила Эмираты для участия в послевоенном восстановлении Украины.
"Страна, архитектура и технологии которой буквально появились среди пустыни, точно знает, как это сделать", – подчеркнула Зеленская.
Арабское агентство WAM в материале о встрече Нахайяна с Зеленской пишет, что президент ОАЭ распорядился выделить $4 млн для ухода за украинскими детьми, пострадавшими от войны, через проект "Детские дома семейного типа". В рамках проекта намерены построить 10 зданий, в которых разместятся около 100 детей.
Кроме того, Зеленская в ОАЭ провела встречу с представителями украинской общины, проживающими в этой стране.
ОАЭ в декабре 2022 года и в январе 2023 года двумя партиями передали Украине 2500 генераторов. Информагентство WAM сообщало, что речь идет о бытовых генераторах мощностью от 3,5 до 8 киловатт. Помощь предоставляется в рамках программы гуманитарной поддержки от ОАЭ на $100 млн.
По данным The Financial Time, в 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее, при этом объем торговли этой продукцией вырос до $24,3 млн в прошлом году с $1,6 млн в 2021 году. В связи с этим США пригрозили Абу-Даби санкциями за поддержку России, вторгшейся в Украину.