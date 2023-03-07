Зеленская встретилась с президентом ОАЭ, поблагодарила за помощь украинцам. Тот пообещал $4 млн для Украины

Зеленская рассказала, о чем говорила с Нахайяном в ОАЭ Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Сегодня во время встречи с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном была возможность лично поблагодарить его и эмиратский народ за чрезвычайно важную и ценную гуманитарную помощь, оказанную украинцам в тяжелые времена отражения российской агрессии", – написала Зеленская.

Она отметила, что ОАЭ поддержали проукраинские резолюции ООН, в том числе и направленную на продвижение формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Представила [в ОАЭ] проект своего Фонда Елены Зеленской по постройке безопасных помещений для детских домов семейного типа: десятки таких семей потеряли жилье из-за войны. Была рада услышать, что ОАЭ присоединятся к нашей инициативе", – объяснила первая леди Украины.

По ее словам, она также пригласила Эмираты для участия в послевоенном восстановлении Украины.

"Страна, архитектура и технологии которой буквально появились среди пустыни, точно знает, как это сделать", – подчеркнула Зеленская.

Арабское агентство WAM в материале о встрече Нахайяна с Зеленской пишет, что президент ОАЭ распорядился выделить $4 млн для ухода за украинскими детьми, пострадавшими от войны, через проект "Детские дома семейного типа". В рамках проекта намерены построить 10 зданий, в которых разместятся около 100 детей.

Кроме того, Зеленская в ОАЭ провела встречу с представителями украинской общины, проживающими в этой стране.