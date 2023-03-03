Запад давит на ОАЭ, требуя прекратить экспорт критических товаров в Россию в обход санкций – СМИ

Официальные лица из США, ЕС и Великобритании в последние недели посетили ОАЭ, чтобы разъяснить широкий спектр их торговых ограничений и оказать давление на официальных лиц ОАЭ, чтобы они пресекли подозрения в нарушении санкций, говорят люди, причастные к этим поездкам.
По данным издания, правительство США обеспокоено тем, что ОАЭ становятся центром доставки товаров, таких как электроника, которые могут быть перепрофилированы для помощи военным усилиям России. Особую озабоченность, по словам источников, вызывает так называемый реэкспорт, когда товары направляются через ОАЭ в обход ограничений.
В частности, ОАЭ посетили глава американского офиса по координации санкций Джеймс О'Брайен, посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан и директор британского управления по санкциям Дэвидом Ридом, чтобы отстаивать свои позиции.
"Наша главная просьба [к ОАЭ] заключается в том, чтобы они прекратили реэкспорт [и] признали, что этот реэкспорт проблематичен", – сказал The Financial Time западный чиновник, добавив, что "разговоры продолжаются".
Согласно данным российской таможни, проанализированным фондом "Свободная Россия", экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в прошлом году вырос более чем в семь раз и достиг почти $283 млн, что сделало эту категорию крупнейшим видом продукции, поставляемой в этом направлении, отмечает The Financial Time.
В 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее, при этом объем торговли этой продукцией вырос до 24,3 млн долларов в прошлом году с $1,6 млн в 2021 году.