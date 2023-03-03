Запад давит на ОАЭ, требуя прекратить экспорт критических товаров в Россию в обход санкций – СМИ

Особую озабоченность у США вызывает реэкспорт, когда товары направляются в Россию через ОАЭ в обход ограничений Фото: depositphotos.com

Официальные лица из США, ЕС и Великобритании в последние недели посетили ОАЭ, чтобы разъяснить широкий спектр их торговых ограничений и оказать давление на официальных лиц ОАЭ, чтобы они пресекли подозрения в нарушении санкций, говорят люди, причастные к этим поездкам.

По данным издания, правительство США обеспокоено тем, что ОАЭ становятся центром доставки товаров, таких как электроника, которые могут быть перепрофилированы для помощи военным усилиям России. Особую озабоченность, по словам источников, вызывает так называемый реэкспорт, когда товары направляются через ОАЭ в обход ограничений.

В частности, ОАЭ посетили глава американского офиса по координации санкций Джеймс О'Брайен, посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан и директор британского управления по санкциям Дэвидом Ридом, чтобы отстаивать свои позиции.

"Наша главная просьба [к ОАЭ] заключается в том, чтобы они прекратили реэкспорт [и] признали, что этот реэкспорт проблематичен", – сказал The Financial Time западный чиновник, добавив, что "разговоры продолжаются".