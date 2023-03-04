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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"За этой цифрой не только женщины". В Украине расследуют 171 случай сексуального насилия военных РФ – Зеленская

Зеленская: Мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдает молча, особенно на оккупированных территориях, мы не знаем
Зеленская: Мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдает молча, особенно на оккупированных территориях, мы не знаем
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram

Украинские правоохранители зарегистрировали и расследуют 171 случай сексуального насилия российских оккупантов против украинцев. Об этом первая леди Украины Елена Зеленская рассказала во время панельной дискуссии United for Justice 4 марта, видео опубликовано в ее Telegram-канале.

"171 случай сексуального насилия против украинцев сейчас расследует Офис генпрокурора. За этой цифрой не только женщины. Среди пострадавших 39 мужчин, 13 несовершеннолетних, среди них – мальчик. Главное – мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Их силы, силы их близких. Сколько страдает молча, особенно на оккупированных территориях, мы не знаем", – сказала она. 

Зеленская подчеркнула, что в таких преступлениях виновен всегда насильник, а не жертва. Она обратилась к украинскому обществу, напомнив, что пострадавшие от насилия "часто молчат, потому что боятся косых взглядов, слухов, осуждения". 

"Мы с вами – общество свободных людей, которое сейчас борется за справедливость. Поэтому в первую очередь должны дать эту справедливость пострадавшим от ужасных преступлений этой ужасной войны", – добавила она.

Пострадавшие должны знать, что государство на их стороне, продолжила Зеленская. Наказание для насильников нужно не только пострадавшим, это нужно всему миру, подчеркнула она. 

"Поэтому мое следующее обращение к демократическому миру. Осуждение российских изнасилований и других российских преступлений требуется как прецедент. Чтобы любой потенциальный агрессор, коллективный насильник в мире знал, что подобное не пройдет безнаказанно. И для тех, кому до сих пор что-то покажется непонятным, кто намекает на уступки агрессору: мы должны освободить нашу землю от захватчика не только потому, что стремимся вернуться к общепризнанным границам. Нет, это борьба не только за территорию и квадратные километры, мы должны освободить эти земли, потому что там, на оккупированных территориях, до сих пор господствуют насильники и мародеры. И пока они там – продолжается насилие. И будет продолжаться", – резюмировала первая леди. 

Контекст:

В декабре 2022 года в Офисе генпрокурора сообщали, что с начала полномасштабной военной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом.

Российские командиры знали о фактах изнасилования украинских женщин на оккупированных территориях со стороны своих солдат и поощряли это, говорится в материале The New York Times, опубликованном 5 января 2023 года.

Тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта 2022 года сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: изнасилование, жертвы, преступление, украинцы, мародеры, война России против Украины, сексуальное насилие, пострадавшие, женщины, насилие, мальчик, Елена Зеленская, Офис генпрокурора, мужчины, российские военные
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