"За этой цифрой не только женщины". В Украине расследуют 171 случай сексуального насилия военных РФ – Зеленская

Зеленская: Мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдает молча, особенно на оккупированных территориях, мы не знаем Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram

"171 случай сексуального насилия против украинцев сейчас расследует Офис генпрокурора. За этой цифрой не только женщины. Среди пострадавших 39 мужчин, 13 несовершеннолетних, среди них – мальчик. Главное – мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Их силы, силы их близких. Сколько страдает молча, особенно на оккупированных территориях, мы не знаем", – сказала она.

Зеленская подчеркнула, что в таких преступлениях виновен всегда насильник, а не жертва. Она обратилась к украинскому обществу, напомнив, что пострадавшие от насилия "часто молчат, потому что боятся косых взглядов, слухов, осуждения".

"Мы с вами – общество свободных людей, которое сейчас борется за справедливость. Поэтому в первую очередь должны дать эту справедливость пострадавшим от ужасных преступлений этой ужасной войны", – добавила она.

Пострадавшие должны знать, что государство на их стороне, продолжила Зеленская. Наказание для насильников нужно не только пострадавшим, это нужно всему миру, подчеркнула она.

"Поэтому мое следующее обращение к демократическому миру. Осуждение российских изнасилований и других российских преступлений требуется как прецедент. Чтобы любой потенциальный агрессор, коллективный насильник в мире знал, что подобное не пройдет безнаказанно. И для тех, кому до сих пор что-то покажется непонятным, кто намекает на уступки агрессору: мы должны освободить нашу землю от захватчика не только потому, что стремимся вернуться к общепризнанным границам. Нет, это борьба не только за территорию и квадратные километры, мы должны освободить эти земли, потому что там, на оккупированных территориях, до сих пор господствуют насильники и мародеры. И пока они там – продолжается насилие. И будет продолжаться", – резюмировала первая леди.