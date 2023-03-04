Зеленская рассказала "некоторые из жутких" историй изнасилованных военными РФ украинцев: Многие пострадавшие говорят, что их жизнь была только до

Зеленская: Количество и неприкрытость изнасилований мирных украинцев дает нам уверенность в том, что это сознательная политика российской армии Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram

Первая леди сообщила, что украинские правоохранители зафиксировали 171 случай сексуального насилия со стороны российских оккупантов в отношении граждан Украины, среди пострадавших большинство женщины, но также в этом числе – 39 мужчин, 13 несовершеннолетних.

"Я должна напомнить вам некоторые из жутких историй, которые расследует Офис генпрокурора Украины. Так в Херсонской области под угрозой применения оружия военный РФ не единожды насиловал 62-летнюю женщину. В Киевской области изнасилованы мама и девочка. Отца били и заставляли наблюдать. Еще одна семья в Киевской области: мама, дочь и внучка. Их насиловали две недели. Святогорск. Женщину насиловали трое военных РФ. Со всеми пострадавшими сейчас работают психологи, последняя женщина даже помогает другим женщинам, в отношении которых также совершалось насилие", – добавила она.

Зеленская подчеркнула, что речь о сознательной политике РФ.

"Многие пострадавшие от таких преступлений, как изнасилование, говорят, что их жизнь была только до. После – это существование. Когда страшно вспоминать то, что с тобой произошло, когда трудно разговаривать с правоохранителями, невозможно – с семьей, когда невыносимо внимание СМИ. До сих пор изнасилование – это очень стигматизированное преступление. И жертвы всегда чувствуют себя особенно бессильными и незащищенными, полностью уничтоженными. Но количество и неприкрытость изнасилований мирных украинцев дает нам уверенность в том, что это сознательная политика российской армии. Это их сознательное психологическое и физическое оружие против украинцев", – заявила она.