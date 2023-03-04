Зеленская рассказала "некоторые из жутких" историй изнасилованных военными РФ украинцев: Многие пострадавшие говорят, что их жизнь была только до

Первая леди сообщила, что украинские правоохранители зафиксировали 171 случай сексуального насилия со стороны российских оккупантов в отношении граждан Украины, среди пострадавших большинство женщины, но также в этом числе – 39 мужчин, 13 несовершеннолетних.
"Я должна напомнить вам некоторые из жутких историй, которые расследует Офис генпрокурора Украины. Так в Херсонской области под угрозой применения оружия военный РФ не единожды насиловал 62-летнюю женщину. В Киевской области изнасилованы мама и девочка. Отца били и заставляли наблюдать. Еще одна семья в Киевской области: мама, дочь и внучка. Их насиловали две недели. Святогорск. Женщину насиловали трое военных РФ. Со всеми пострадавшими сейчас работают психологи, последняя женщина даже помогает другим женщинам, в отношении которых также совершалось насилие", – добавила она.
Зеленская подчеркнула, что речь о сознательной политике РФ.
"Многие пострадавшие от таких преступлений, как изнасилование, говорят, что их жизнь была только до. После – это существование. Когда страшно вспоминать то, что с тобой произошло, когда трудно разговаривать с правоохранителями, невозможно – с семьей, когда невыносимо внимание СМИ. До сих пор изнасилование – это очень стигматизированное преступление. И жертвы всегда чувствуют себя особенно бессильными и незащищенными, полностью уничтоженными. Но количество и неприкрытость изнасилований мирных украинцев дает нам уверенность в том, что это сознательная политика российской армии. Это их сознательное психологическое и физическое оружие против украинцев", – заявила она.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины. Российские командиры знали о фактах изнасилования украинских женщин на оккупированных территориях со стороны своих солдат и поощряли это, говорится в материале The New York Times, опубликованном 5 января 2023 года.
Тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта 2022 года сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.