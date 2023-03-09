Сопонару в облегающем кожаном топе засветилась в объятиях Monatik

"Мы с Димой поздравляем всех женщин Украины с праздником! Желаем вам быть сильными и несокрушимыми, нежными и пылкими, красивыми и вдохновенными. Когда я слушаю песни Monatik о любви, то у меня всегда впечатление, будто это обо мне. Всегда думаю: "Ну как так, как он знает?" Женщины, желаю вам быть главными героинями самых ярких любовных историй, и чтобы всем нам писали песни, стихи и посвящали поэмы. Чтобы мы были того достойны, чтобы мы были той единственной женщиной в жизни своего мужчины, ради которой он свернет горы. Все в жизни возможно", – написала она.
На фото Сопонару запечатлена в облегающем кожаном топе. Monatik, стоящий рядом в спортивной кофте и шапке, обнял актрису за талию.
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Сопонару участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).
После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. В октябре 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину.
Тогда же Сопонару признавалась, что состоит в отношениях с британцем Рисом.
Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").
Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).
После нападения РФ артист с семьей уехал за границу и там выступал с концертами в поддержку Украины. В июле певец вернулся в Украину. Его жена и дети находятся в Варшаве.