Сопонару в облегающем кожаном топе засветилась в объятиях Monatik

"Мы с Димой поздравляем всех женщин Украины с праздником! Желаем вам быть сильными и несокрушимыми, нежными и пылкими, красивыми и вдохновенными. Когда я слушаю песни Monatik о любви, то у меня всегда впечатление, будто это обо мне. Всегда думаю: "Ну как так, как он знает?" Женщины, желаю вам быть главными героинями самых ярких любовных историй, и чтобы всем нам писали песни, стихи и посвящали поэмы. Чтобы мы были того достойны, чтобы мы были той единственной женщиной в жизни своего мужчины, ради которой он свернет горы. Все в жизни возможно", – написала она.

На фото Сопонару запечатлена в облегающем кожаном топе. Monatik, стоящий рядом в спортивной кофте и шапке, обнял актрису за талию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)