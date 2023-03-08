"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео

"Родная Одесса! И снова встреча! Сколько вдохновения и любви в воздухе, сколько энергии и силы! Обожаю!" – написала она.
В ролике Сумская едет на автомобиле по ночному городу.
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Ольга Сумская 7 марта выступила в Театре музыкальной комедии в Одессе со спектаклем "Декамерон".
26 января Одесса пережила массированный ракетный удар со стороны России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это реакция президента РФ Владимира Путина на внесение города в список всемирного наследия ЮНЕСКО в связи с угрозой разрушения.