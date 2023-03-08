"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео

Сумская: Родная Одесса! И снова встреча! Фото: Ольга Сумська / Faceboook

"Родная Одесса! И снова встреча! Сколько вдохновения и любви в воздухе, сколько энергии и силы! Обожаю!" – написала она.

В ролике Сумская едет на автомобиле по ночному городу.

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