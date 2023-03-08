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08 марта, 2023
 
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"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео

Сумская: Родная Одесса! И снова встреча!
Сумская: Родная Одесса! И снова встреча!
Фото: Ольга Сумська / Faceboook

Украинская актриса Ольга Сумская 7 марта разместила в Instagram видео, которое сняла в Одессе ночью.

"Родная Одесса! И снова встреча! Сколько вдохновения и любви в воздухе, сколько энергии и силы! Обожаю!" – написала она.

В ролике Сумская едет на автомобиле по ночному городу.

Контекст:

Ольга Сумская 7 марта выступила в Театре музыкальной комедии в Одессе со спектаклем "Декамерон". 

26 января Одесса пережила массированный ракетный удар со стороны России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это реакция президента РФ Владимира Путина на внесение города в список всемирного наследия ЮНЕСКО в связи с угрозой разрушения.

Теги: Одесса, театр, Ольга Сумская, актриса
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