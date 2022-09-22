Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко

"Встретила Томочку", – подписала фото актриса.
Сумская не уточнила, где именно встретилась с коллегой, но в этот день Яценко принимала участие в благотворительном мероприятии "Тут нет равнодушных", которое проходило в Театре драматургов в Киеве. Репортаж об этом опубликован на YouTube-канале "Оперативна Україна інфо".
Яценко родилась в 1955 году в селе Горенка Киевской области. Известность актрисе принесла главная роль в спектакле "За двумя зайцами" – она сыграла Проню Прокоповну.
Кроме работы в театре, актриса снялась во многих фильмах, озвучивала мультфильмы, участвовала в телешоу.