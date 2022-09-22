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22 сентября, 2022
 
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Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко

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Сумская: Встретила Томочку
Сумская: Встретила Томочку
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская 20 сентября разместила в Instagram Stories фото, на котором она запечатлена вместе с народной артисткой Украины, 67-летней Тамарой Яценко.

"Встретила Томочку", – подписала фото актриса.

Сумская не уточнила, где именно встретилась с коллегой, но в этот день Яценко принимала участие в благотворительном мероприятии "Тут нет равнодушных", которое проходило в Театре драматургов в Киеве. Репортаж об этом опубликован на YouTube-канале "Оперативна Україна інфо".

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Скриншот: olgasumska / Instagram

Контекст:

Яценко родилась в 1955 году в селе Горенка Киевской области. Известность актрисе принесла главная роль в спектакле "За двумя зайцами" – она сыграла Проню Прокоповну.

Кроме работы в театре, актриса снялась во многих фильмах, озвучивала мультфильмы, участвовала в телешоу. 

Теги: Ольга Сумская, актриса
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