Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко

"Встретила Томочку", – подписала фото актриса.

Сумская не уточнила, где именно встретилась с коллегой, но в этот день Яценко принимала участие в благотворительном мероприятии "Тут нет равнодушных", которое проходило в Театре драматургов в Киеве. Репортаж об этом опубликован на YouTube-канале "Оперативна Україна інфо".

Контекст:

Яценко родилась в 1955 году в селе Горенка Киевской области. Известность актрисе принесла главная роль в спектакле "За двумя зайцами" – она сыграла Проню Прокоповну.

Кроме работы в театре, актриса снялась во многих фильмах, озвучивала мультфильмы, участвовала в телешоу.