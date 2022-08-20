"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео

"Незаменимое для детей и взрослых при проблемах пищеварения! Засушивайте и заваривайте, как чай! Пейте по полстакана натощак! Детям – по четверти стакана. Также для печени очень полезны", – подписала ролик актриса.
Она отметила, что никогда не выбрасывает кукурузные рыльца. По словам Сумской, настаивать чай из рылец необходимо 30 минут.
"Какая вы мудрая женщина", – отреагировали в сети.
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Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).