"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео

Сумская никогда не выбрасывает кукурузные рыльца, а заваривает их вместо чая Фото: olgasumska / Instagram

"Незаменимое для детей и взрослых при проблемах пищеварения! Засушивайте и заваривайте, как чай! Пейте по полстакана натощак! Детям – по четверти стакана. Также для печени очень полезны", – подписала ролик актриса.

Она отметила, что никогда не выбрасывает кукурузные рыльца. По словам Сумской, настаивать чай из рылец необходимо 30 минут.

"Какая вы мудрая женщина", – отреагировали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумська (@olgasumska)