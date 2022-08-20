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20 августа, 2022
 
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"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео

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Сумская никогда не выбрасывает кукурузные рыльца, а заваривает их вместо чая
Сумская никогда не выбрасывает кукурузные рыльца, а заваривает их вместо чая
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская 20 августа разместила в Instagram ролик, в котором показала, как заваривает кукурузные рыльца.

"Незаменимое для детей и взрослых при проблемах пищеварения! Засушивайте и заваривайте, как чай! Пейте по полстакана натощак! Детям – по четверти стакана. Также для печени очень полезны",  подписала ролик актриса.

Она отметила, что никогда не выбрасывает кукурузные рыльца. По словам Сумской, настаивать чай из рылец необходимо 30 минут.

"Какая вы мудрая женщина",  отреагировали в сети.

Контекст:

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).

Теги: Ольга Сумская, актриса, кукуруза
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