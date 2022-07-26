  Сумская рассказала, кто из известных россиян писал или звонил ей после начала войны

"Это страшно, что ни один человек не позвонил по телефону. Ну, разве что написал один – Игорь Скрипко. Наш "Остнній москаль" – сериал, в котором он снимался и, собственно, играл москаля. Вот он пишет. Ой, это такая информация... Я понимаю, что все рискуют. Тот режим, в котором они сейчас находятся, – это, конечно, безумие. За любое слово, проявление позиции последует очень жесткое наказание. Звонят и комментируют выехавшие из страны люди", – рассказала актриса.
По словам Сумской, с ней на связь также выходит известная женщина из РФ, имени которой она не назвала.
"Есть, безусловно, люди, которые звонят практически через день. Это моя подруга. Я не хочу называть ее имя, потому что она там, в Москве, и ей очень сложно. Она очень публичная личность", – отметила актриса.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная, проживает в Москве (РФ). Она состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".
25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре.