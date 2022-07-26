Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2022
 
Новости

Сумская рассказала, кто из известных россиян писал или звонил ей после начала войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Сумская: Тот режим, в котором сейчас находятся россияне, это, конечно, безумие
Сумская: Тот режим, в котором сейчас находятся россияне, – это, конечно, безумие
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская актриса Ольга Сумская в эфире канала Freedom призналась, что после начала полномасштабной войны России против Украины ей написал только один актер из РФ. Запись интервью опубликовали на YouTube-канале проекта "Гроші".

"Это страшно, что ни один человек не позвонил по телефону. Ну, разве что написал один – Игорь Скрипко. Наш "Остнній москаль" – сериал, в котором он снимался и, собственно, играл москаля. Вот он пишет. Ой, это такая информация... Я понимаю, что все рискуют. Тот режим, в котором они сейчас находятся, – это, конечно, безумие. За любое слово, проявление позиции последует очень жесткое наказание. Звонят и комментируют выехавшие из страны люди", – рассказала актриса.

По словам Сумской, с ней на связь также выходит известная женщина из РФ, имени которой она не назвала.

"Есть, безусловно, люди, которые звонят практически через день. Это моя подруга. Я не хочу называть ее имя, потому что она там, в Москве, и ей очень сложно. Она очень публичная личность", – отметила актриса.

ВИДЕО
Видео: ГРОШІ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная, проживает в Москве (РФ). Она состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".

25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре.

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, Ольга Сумская, актриса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
Алеся БАЦМАН
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
Дмитрий ГОРДОН
Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача
Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Русские, ваши дети будут вас проклинать". Притула назвал РФ страной 404 и рассказал, какое будущее ждет "нацию убийц, насильников и воров"
  "Русские, ваши дети будут вас проклинать". Притула назвал РФ страной 404 и рассказал, какое будущее ждет "нацию убийц, насильников и воров"
Клопотенко вместе с ЮНИСЕФ инициировал серию мастер-классов по приготовлению еды для детей-переселенцев в семи украинских областях
Клопотенко вместе с ЮНИСЕФ инициировал серию мастер-классов по приготовлению еды для детей-переселенцев в семи украинских областях
Dantes показал "братский" поцелуй в губы с женой нового бойфренда Дорофеевой
Dantes показал "братский" поцелуй в губы с женой нового бойфренда Дорофеевой
  Сумская рассказала, кто из известных россиян писал или звонил ей после начала войны
  Сумская рассказала, кто из известных россиян писал или звонил ей после начала войны
"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики
"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики
"Она очень хотела петь". Jerry Heil призналась, что уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса ради мечты матери
"Она очень хотела петь". Jerry Heil призналась, что уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса ради мечты матери
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица"
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица"
"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму
"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото
Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк опубликовал фото с передовой
Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк опубликовал фото с передовой
49-летняя Клум снялась без одежды и белья
49-летняя Клум снялась без одежды и белья
Кондратюк предложил вариант вопроса в визовых анкетах разных стран для россиян
Кондратюк предложил вариант вопроса в визовых анкетах разных стран для россиян
"Настоящий украинский борщ за 30 минут". Рецепт от Златы Огневич с "секретным ингредиентом"
"Настоящий украинский борщ за 30 минут". Рецепт от Златы Огневич с "секретным ингредиентом"
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото
"Хорошее распределение обязанностей в семье". Макаревич рассказал, что делала его жена, пока он мыл посуду
"Хорошее распределение обязанностей в семье". Макаревич рассказал, что делала его жена, пока он мыл посуду
Мозговая – жене Залужного: У каждого великого мужчины есть та, которая его вдохновляет, дает смысл. Счастья вам, Елена
Мозговая – жене Залужного: У каждого великого мужчины есть та, которая его вдохновляет, дает смысл. Счастья вам, Елена
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 