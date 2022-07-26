  Сумская рассказала, кто из известных россиян писал или звонил ей после начала войны

Сумская: Тот режим, в котором сейчас находятся россияне, – это, конечно, безумие Фото: Ольга Сумська / Facebook

"Это страшно, что ни один человек не позвонил по телефону. Ну, разве что написал один – Игорь Скрипко. Наш "Остнній москаль" – сериал, в котором он снимался и, собственно, играл москаля. Вот он пишет. Ой, это такая информация... Я понимаю, что все рискуют. Тот режим, в котором они сейчас находятся, – это, конечно, безумие. За любое слово, проявление позиции последует очень жесткое наказание. Звонят и комментируют выехавшие из страны люди", – рассказала актриса.

По словам Сумской, с ней на связь также выходит известная женщина из РФ, имени которой она не назвала.

"Есть, безусловно, люди, которые звонят практически через день. Это моя подруга. Я не хочу называть ее имя, потому что она там, в Москве, и ей очень сложно. Она очень публичная личность", – отметила актриса.

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Видео: ГРОШІ / YouTube

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