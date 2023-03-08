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08 марта, 2023
 
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Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей

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Цимбалюк: Берегите своих женщин! Именно они делают нас настоящими мужчинами!
Цимбалюк: Берегите своих женщин! Именно они делают нас настоящими мужчинами! 
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк 8 марта опубликовал в Instagram совместные фото со своей девушкой, украинским ресторатором Светланой Готочкиной.

"Можно отменять Восьмое марта… Можно переносить этот праздник… Но каждая женщина – это украшение человечества, и это нужно помнить каждый день. Берегите своих женщин! Именно они делают нас настоящими мужчинами! На фото – моя", – написал он.

На снимке Цимбалюк с оголенным торсом сидит на диване. Рядом с ним – Готочкина с нанесенной на лицо маской.

Контекст:

В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.

Ранее актер был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

Теги: праздники, актер, женщины, фото, мужчины, Тарас Цимбалюк
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