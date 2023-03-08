Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей

"Можно отменять Восьмое марта… Можно переносить этот праздник… Но каждая женщина – это украшение человечества, и это нужно помнить каждый день. Берегите своих женщин! Именно они делают нас настоящими мужчинами! На фото – моя", – написал он.

На снимке Цимбалюк с оголенным торсом сидит на диване. Рядом с ним – Готочкина с нанесенной на лицо маской.