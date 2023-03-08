Бульвар Шоубиз
 
08 марта, 2023
 
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Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боржемская разрабатывает авторские фитнес-программы
Боржемская разрабатывает авторские фитнес-программы
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Instagram 7 марта дала советы желающим заниматься спортом.

Боржемская заявила, что для того, чтобы тренировка была максимально эффективной и полноценной, нужна энергия, поэтому прием пищи перед занятиями спортом является обязательным. При этом питаться нужно не менее чем за 1,5–2 часа до тренировки, чтобы пища успела усвоиться.

На завтрак можно съесть овсяную кашу с орехами/фруктами/сухофруктами или тост из цельнозернового хлеба (например, с авокадо, яйцом пашот, красной рыбой), омлет. Перед обеденной или вечерней тренировкой, как отметила Боржемская, нужно поесть за три часа. Она уточнила, что блюдо должно содержать ингредиенты, обогащенные углеводами, белками, правильными жирами: мясо индейки или куриное филе с салатом, заправленным оливковым маслом, рис или гречка с мясом или запеченной рыбой, тушеные овощи.

Если нет времени на обед, можно съесть за полчаса до тренировки греческий йогурт с фруктами или ягодами, какой-либо фрукт, протеиновый батончик (или может быть другой перекус пищей, обогащенный углеводами).

Необходимо пить воду: как во время тренировки, так и в течение всего дня, чтобы поддерживать оптимальный водный баланс организма.

Перед тренировкой нужно избегать алкоголя, слишком жирных продуктов, значительного количества кофеина, газированных напитков, выпечки, сахара, продуктов с избыточным количеством клетчатки.

8 марта Бржемская показала свое фото в декольтированном топе и обратилась к украинкам.

"Наша сила в том, что мы женщины. А суперсила – что украинские", – написала она.

"Настоящая украинская женщина", – отметила подписчица bulakh792.

"Какая вы красивая", – написала lenaromanenko160.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале. Также она является разработчицей авторских фитнес-программ.

В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Теги: спорт, алкоголь, продукты, Зважені та щасливі, женщины, тренер, мясо, Марина Боржемская, тренировка, декольте, фитнес, украинки, завтрак, масло, блюдо, клетчатка, индейка
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