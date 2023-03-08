Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее

Боржемская заявила, что для того, чтобы тренировка была максимально эффективной и полноценной, нужна энергия, поэтому прием пищи перед занятиями спортом является обязательным. При этом питаться нужно не менее чем за 1,5–2 часа до тренировки, чтобы пища успела усвоиться.

На завтрак можно съесть овсяную кашу с орехами/фруктами/сухофруктами или тост из цельнозернового хлеба (например, с авокадо, яйцом пашот, красной рыбой), омлет. Перед обеденной или вечерней тренировкой, как отметила Боржемская, нужно поесть за три часа. Она уточнила, что блюдо должно содержать ингредиенты, обогащенные углеводами, белками, правильными жирами: мясо индейки или куриное филе с салатом, заправленным оливковым маслом, рис или гречка с мясом или запеченной рыбой, тушеные овощи.

Если нет времени на обед, можно съесть за полчаса до тренировки греческий йогурт с фруктами или ягодами, какой-либо фрукт, протеиновый батончик (или может быть другой перекус пищей, обогащенный углеводами).

Необходимо пить воду: как во время тренировки, так и в течение всего дня, чтобы поддерживать оптимальный водный баланс организма.

Перед тренировкой нужно избегать алкоголя, слишком жирных продуктов, значительного количества кофеина, газированных напитков, выпечки, сахара, продуктов с избыточным количеством клетчатки.

8 марта Бржемская показала свое фото в декольтированном топе и обратилась к украинкам.

"Наша сила в том, что мы женщины. А суперсила – что украинские", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемська Марина (@uzelkova.marina)

"Настоящая украинская женщина", – отметила подписчица bulakh792.

"Какая вы красивая", – написала lenaromanenko160.