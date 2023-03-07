Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет

"За квартиру, коммунальные, продукты, заведения, отдых платит он. Если вместе идем на маникюр или в зал, то тоже он. Если по отдельности, то каждый за себя, но и я за двоих иногда могу заплатить. Если иду сама в супермаркет, то плачу сама", – рассказала Полтавская.
Журналистка добавила, что они с возлюбленным дарят друг другу подарки без повода.
"И это далеко не трусы и носки", – уточнила она.
О том, что Полтавская состоит в отношениях с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком, в декабре 2022 года заявили TikTok-блогер Юлия Тимошенко и травести-дива Монро.
В конце октября Остапчук развелся со своей второй женой, нотариусом Кристиной Остапчук.
Ранее телеведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.
22 февраля 2023 года Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей, но никаких официальных заявлений не делал.