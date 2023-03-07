Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет

"За квартиру, коммунальные, продукты, заведения, отдых платит он. Если вместе идем на маникюр или в зал, то тоже он. Если по отдельности, то каждый за себя, но и я за двоих иногда могу заплатить. Если иду сама в супермаркет, то плачу сама", – рассказала Полтавская.

Журналистка добавила, что они с возлюбленным дарят друг другу подарки без повода.

"И это далеко не трусы и носки", – уточнила она.