Бульвар Шоубиз
 
07 марта, 2023
 
Новости

Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет

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Остапчук не комментирует свою новую любовную связь
Остапчук не комментирует свою новую любовную связь
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинская журналистка Екатерина Полтавская в Instagram Stories 6 марта рассказала, как в ее отношениях распределен бюджет.

"За квартиру, коммунальные, продукты, заведения, отдых платит он. Если вместе идем на маникюр или в зал, то тоже он. Если по отдельности, то каждый за себя, но и я за двоих иногда могу заплатить. Если иду сама в супермаркет, то плачу сама", – рассказала Полтавская.

Журналистка добавила, что они с возлюбленным дарят друг другу подарки без повода.

"И это далеко не трусы и носки", – уточнила она. 

Фото: poka.tya / Instagram
Фото: poka.tya / Instagram

Контекст:

О том, что Полтавская состоит в отношениях с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком, в декабре 2022 года заявили TikTok-блогер Юлия Тимошенко и травести-дива Монро.

В конце октября Остапчук развелся со своей второй женой, нотариусом Кристиной Остапчук.

Ранее телеведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

22 февраля 2023 года Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей, но никаких официальных заявлений не делал.

Теги: бюджет, продукты, журналисты, Владимир Остапюк, отдых, телеведущий, квартира, маникюр, трусы, Екатерина Полтавская
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