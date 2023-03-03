Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами

Остапчук снялась в белом бикини.

"Сладкое ничегонеделание!" – написала она.

Остапчук также показала свой образ для отдыха: тот же купальник, белые шорты и рубашка.

Блогер призналась, что подумывает о полном отключении связи на отдыхе.

"Может, телефонный детокс?" – написала она.

Контекст:

Остапчук отдыхает на Мальдивах.

Она бывшая супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука.

Пара оформила отношения в 2020 году. Первым о возможном разводе Остапчуков осенью 2022 года заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать.

В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.