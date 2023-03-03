Бульвар Шоубиз
 
03 марта, 2023
 
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Новая избранница Остапчука расстегнула джинсы и показала трусы

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Остапчук не сообщал официально, женился ли он на своей девушке
Остапчук не сообщал официально, женился ли он на своей девушке
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинская журналистка Екатерина Полтавская в Instagram Stories 2 марта опубликовала фото, для которого позировала, закрыв лицо рукой.

Полтавская снялась в полный рост стоя перед зеркалом. Она позировала в джинсах, которые расстегнула, показав трусы.


Фото: poka.tya / Instagram

Фото: poka.tya / Instagram

Полтавская публиковала фото, сделанное в лифте своего дома. Она выходила из квартиры в пижаме.

Контекст:

Об отношениях Остапчука и Полтавской стало известно в декабре 2022 года.

В конце октября Остапчук развелся со своей второй женой, нотариусом Кристиной Остапчук.

Ранее телеведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

22 февраля 2023 года Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей, но никаких официальных заявлений не делал.

Теги: телеведущий, Владимир Остапчук, фото, трусы
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