Бульвар Шоубиз
 
02 марта, 2023
 
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Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото

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Кардашян: Поиск души
Кардашян: Поиск души
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 1 марта в Instagram показала снимки, для которых позировала в бикини.

Кардашян выбрала модель купальника со стрингами и миниатюрным бюстгальтером. Она позировала стоя и показала себя в полный рост.

"Поиск души", – написала она.

28 февраля Кардашян крупным планом показала грудь в блестящем бюстье вишневого цвета.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян". Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Кардашян почти семь лет прожила в браке с рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: купальник, Ким Кардашян, модель, фото, грудь, стринги, бикини, бюстгальтер
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