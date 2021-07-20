"Горячая, как всегда". Кардашян показала тело в крошечном бюстгальтере и расстегнутых шортах

"2008", – отметила она год съемки в подписи к фото.

Кардашян выбрала бюстгальтер, прикрывающий только часть груди.

"Горячая, как всегда", – прокомментировала kylies.97s.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.