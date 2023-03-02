Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой

Лозовицкая позировала стоя без белья, прикрывшись джинсовой курткой. При этом она засветила бедро и грудь.

"Ого! Офигенные фото!" – прокомментировала подписчица _sofia_free93.

Контекст:

Лозовицкая на шоу "Холостяк" стала избранницей американского бизнесмена украинского происхождения Александра Топольского.

Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Премьера нового сезона с участием Топольского была запланирована на весну 2022 года, но не состоялась из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Шоу начали транслировать в конце октября, показ последнего эпизода состоялся 13 января 2023 года. 20 января стало известно, что пара после завершения проекта рассталась.

Премьера первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor.