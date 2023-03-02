49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой

Клум выбрала для мероприятия желтое платье без бретелей и с глубоким декольте. Образ она дополнила тренчем цвета молочной пенки. Модель позировала перед фотографами, оголив плечи.

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Модель покружилась перед камерой.

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Также Клум показала, как ехала на мероприятие. Она, находясь в салоне автомобиля, показала вид на декольте сверху и "поиграла" грудью перед камерой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)