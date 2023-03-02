Бульвар Шоубиз
 
02 марта, 2023
 
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49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой

Клум показала свой выход в свет
Клум показала свой выход в свет
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 1 марта в Instagram опубликовала ролик, снятый на премии "Женщины в музыке" американского журнала Billboard.

Клум выбрала для мероприятия желтое платье без бретелей и с глубоким декольте. Образ она дополнила тренчем цвета молочной пенки. Модель позировала перед фотографами, оголив плечи.

Модель покружилась перед камерой.

Также Клум показала, как ехала на мероприятие. Она, находясь в салоне автомобиля, показала вид на декольте сверху и "поиграла" грудью перед камерой.

Контекст:

Шоу America's Got Talent: All-Stars выходит на американском канале NBC.

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Теги: платье, модель, Хайди Клум, грудь, декольте
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