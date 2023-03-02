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02 марта, 2023
 
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53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни

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Лопес летом 2023 года отметит 54-летие
Лопес летом 2023 года отметит 54-летие
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес 1 марта поделилась в Instagram селфи-снимком.

Лопес снялась с распущенными волосами перед зеркалом. Она облачена в клетчатую рубашку, белый топ и брюки.

На фото также запечатлен парикмахер Лоренцо Мартин.

30 января 2023 года Лопес публиковала фото, на котором запечатлена с челкой.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, селфи, актриса, певица, фото
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