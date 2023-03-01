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01 марта, 2023
 
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52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами

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Кэмпбелл позировала как фотомодель
Кэмпбелл позировала как фотомодель
Фото: naomi / Instagram

52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл 1 марта опубликовала в Instagram снимки, сделанные для журнала Vogue India.

Кэмпбелл позировала в сетчатом кардигане, черном облегающем свитере и брюках. Она снялась, разведя согнутые ноги.

Еще для одного снимка Кэмпбелл позировала с поднятыми вверх руками. Она надела топ в виде перекрещенных на груди полосок ткани. 

27 февраля Кэмпбелл разместила фото обложки. Она снялась в массивных украшениях из желтого металла на голове и шее.

"Знаковость. Это односложное определение оригинальной супермодели. Наоми Кэмпбелл была первооткрывательницей разнообразия на подиуме, не говоря уже о 66 с лишним обложках Vogue, которые составляют четверть его редакционного наследия", – говорится в описании фото.

Для нового номера Vogue India, который выйдет 23 марта, Кэмпбелл рассказала о своих впечатлениях от путешествия по Индии.

Контекст:

Кэмпбелл начала карьеру модели в возрасте 15 лет. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

18 мая 2021 года Кэмпбелл сообщила, что впервые стала матерью, и опубликовала фото дочери. На снимке были запечатлены ножки ребенка в ладони Кэмпбелл. Других подробностей материнства модель не озвучила. Позже Кэмпбелл призналась, что дочь является ее биологическим ребенком.

Теги: Наоми Кэмпбелл, Vogue, модель, фото, ноги
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