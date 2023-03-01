52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами

Кэмпбелл позировала в сетчатом кардигане, черном облегающем свитере и брюках. Она снялась, разведя согнутые ноги.

Еще для одного снимка Кэмпбелл позировала с поднятыми вверх руками. Она надела топ в виде перекрещенных на груди полосок ткани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr Naomi Campbell (@naomi)

27 февраля Кэмпбелл разместила фото обложки. Она снялась в массивных украшениях из желтого металла на голове и шее.

"Знаковость. Это односложное определение оригинальной супермодели. Наоми Кэмпбелл была первооткрывательницей разнообразия на подиуме, не говоря уже о 66 с лишним обложках Vogue, которые составляют четверть его редакционного наследия", – говорится в описании фото.

Для нового номера Vogue India, который выйдет 23 марта, Кэмпбелл рассказала о своих впечатлениях от путешествия по Индии.

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