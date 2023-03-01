"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом

"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек. Как же быстро растут наши детки", – написала она.

Также Мозговая показала рисунок своей дочери. Соломия нарисовала букет сирени в вазе.

"Новый рисуночек Соли. Красота. Да, хвастаюсь. Ну это ведь нормально – радоваться успехам своего ребенка", – отметила Мозговая.