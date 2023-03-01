Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
Новости

"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мозговая: Это нормально радоваться успехам своего ребенка
Мозговая: Это нормально – радоваться успехам своего ребенка
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер, 49-летняя Алена Мозговая 28 февраля в Facebook опубликовала фото своей семилетней дочери Соломии.

"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек. Как же быстро растут наши детки", – написала она.

https://www.facebook.com/mozgovaolena74/posts/pfbid022coy3b9nNBfxCXdTzy7iJ76aEFrAH1nUAiRmDpQvDvM2s72yuUqsUXXx5nzGmxZLl

Также Мозговая показала рисунок своей дочери. Соломия нарисовала букет сирени в вазе.

"Новый рисуночек Соли. Красота. Да, хвастаюсь. Ну это ведь нормально – радоваться успехам своего ребенка", – отметила Мозговая.

https://www.facebook.com/mozgovaolena74/posts/pfbid02d1eEnknDom1ztEPtBKjYdpfVWcmrL7pDDv3njsF7z2FijG1CXGiqcAg7JmbxcjDbl

Контекст:

Соломия (2015) – единственный общий ребенок Мозговой и ее мужа, украинского певца David Axelrod. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.

David Axelrod и Мозговая познакомились в декабре 2005 года. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года стали мужем и женой. В феврале 2015-го у пары родилась дочь.

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитников Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

Муж Мозговой, певец David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными.

Теги: дети, Алена Мозговая, ребенок, фото, продюсер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
Дмитрий ГОРДОН
Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" собирает боксы с вещами первой необходимости для вернувшихся из российского плена бойцов
Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" собирает боксы с вещами первой необходимости для вернувшихся из российского плена бойцов
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Галина ГРИШИНА
"Старость не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
"Старость – не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после
"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе
"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе
Белуччи показала, как наносит блеск на губы
Белуччи показала, как наносит блеск на губы
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Галина ГРИШИНА
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
Галина ГРИШИНА
Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото
Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона, Хазанавичуса и таинственного Бэнкси. Семь самых значимых событий февраля
  "Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона, Хазанавичуса и таинственного Бэнкси. Семь самых значимых событий февраля
Галина ГРИШИНА
Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения..." Но она же не сказала этого до сих пор
Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения..." Но она же не сказала этого до сих пор
Галина ГРИШИНА
  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео
  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 