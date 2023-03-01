"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала

Полякова не стала комментировать использование фильтров в Instagram Фото: annatrincher_official / Instagram

"Олечка, ты так красиво выглядишь на свои 25. Зачем тебе эти фильтры в Instagram?" – спросила Тринчер у Поляковой.

Та отреагировала, употребляя ненормативную лексику.

"Ты зачем вообще включила? Стоит малая, б...дь, 20-летняя, и рассказывает мне, б...дь", о фильтрах. Коза, блин!" – возмутилась Полякова.

Тринчер продолжила хвалить коллегу.

"Я серьезно говорю, что Оля очень красиво выглядит. Какую кровь девственниц ты пьешь?" – спросила она.

На это Полякова ответила: "Немного от тебя сейчас".

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