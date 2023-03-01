"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала

"Олечка, ты так красиво выглядишь на свои 25. Зачем тебе эти фильтры в Instagram?" – спросила Тринчер у Поляковой.
Та отреагировала, употребляя ненормативную лексику.
"Ты зачем вообще включила? Стоит малая, б...дь, 20-летняя, и рассказывает мне, б...дь", о фильтрах. Коза, блин!" – возмутилась Полякова.
Тринчер продолжила хвалить коллегу.
"Я серьезно говорю, что Оля очень красиво выглядит. Какую кровь девственниц ты пьешь?" – спросила она.
На это Полякова ответила: "Немного от тебя сейчас".
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Тринчер и Полякова вместе с украинским музыкантом Positiff записали песню "Шлях до перемоги".
Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.