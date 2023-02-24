  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио

Это песня о борьбе украинцев за свою свободу. Композицию, записанную на английском и украинском языках, презентовали в день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Впереди нас еще ждут вызовы, с которыми Украина и украинский народ обязательно справятся, потому что мы вместе, мы одна семья, потому что у нас есть Призрак Киева, Лесная Мавка, ВСУ, [президент Владимир] Зеленский, [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный, великий [Степан] Бандера, бессмертие "Азова" – все уже легенды, известные на весь мир!" – говорится в описании премьеры.

Песня является саундтреком к благотворительной акции, целью которой является сбор средств на дроны для Вооруженных сил Украины.