Бульвар Шоубиз
 
24 февраля, 2023
 
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"Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио

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Украинские исполнители презентовали песню в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину
Украинские исполнители презентовали песню в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: annatrincher_official / Instagram

Украинские исполнители Оля Полякова, Анна Тринчер и Positiff спели вместе песню "Шлях до перемоги". Аудио Тринчер разместила 24 февраля на своем YouTube-канале.

Это песня о борьбе украинцев за свою свободу. Композицию, записанную на английском и украинском языках, презентовали в день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

"Впереди нас еще ждут вызовы, с которыми Украина и украинский народ обязательно справятся, потому что мы вместе, мы одна семья, потому что у нас есть Призрак Киева, Лесная Мавка, ВСУ, [президент Владимир] Зеленский, [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный, великий [Степан] Бандера, бессмертие "Азова" – все уже легенды, известные на весь мир!" – говорится в описании премьеры.

Песня является саундтреком к благотворительной акции, целью которой является сбор средств на дроны для Вооруженных сил Украины.

видео

Аудио: Анна Тринчер / YouTube
Теги: Анна Тринчер, Оля Полякова, Позитив, песня, премьера, Positiff
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